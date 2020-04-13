為協助受疫情影響導致收入減少的部分工時勞工及非典型勞動者，勞動部已啟動「安心即時上工計畫」，由地方政府及中央部會提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，每月最高可領1萬2,640元，第一波於全臺將釋出超過1萬個打工機會，即日起民眾可向居住附近的公立就業服務機構申請登記。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，近來疫情衝擊國內就業市場，許多勞工朋友可能因此縮減工時及減少工作機會，為降低薪資減損對勞工生活造成的影響，「安心即時上工計畫」於上路首日即提供超過1萬個工作機會，遍及全臺各地，包括文書整理、環境清潔整理及防疫相關工作，如為民眾量額溫、環境消毒等，鼓勵部分工時勞工及非典型勞動者到公部門打工，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2,640元，每人最長以補助6個月為限，歡迎勞工朋友多加利用，也請各地方政府及中央部會盡快安排民眾上工。

安心即時上工計畫由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，只要申請登記當日前6個月內，具有勞工保險或就業保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3,800元以下者，經審核符合資格後，由各地政府機關安排面試並通知錄取上工。

安心即時上工計畫的工作機會已登載於「台灣就業通」網站，每日進行更新，如果民眾想快速瞭解計畫參與資格、補助內容、全臺工作機會及各地受理申請單位電話地址等，可即刻至臺灣就業通網站查詢相關細節，如仍有進一步疑義可另外再撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或電洽勞動力發展署所屬分署，瞭解更多申請資訊。

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