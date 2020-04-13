綜藝天王吳宗憲與「館長」陳之漢積怨已久，2月時憲哥怒告館長妨礙名譽，轉頭卻被館長爆料「在外面欠好幾億」，還洩漏消息來源，正是歌壇長青樹兼立委余天，然事後遭吳宗憲否認，余天也尷尬迴避，如今憲哥再度提告館長，館長因此在臉書公開嗆聲：「務必告我拜託」，說這樣才會真相大白。

館長與吳宗憲之間的恩怨之火無停歇之時，現在憲哥聘請律師團提告，更說不排除找余天當證人，館長聞言隨即在臉書po文，酸回：「務必請求拜託我求你，讓余天出來當證人，也務必告我拜託，到時候就知道誰說謊」。

館長正面回應憲哥一文po出後，得到眾多粉絲支持，但也有人覺得事情沒這麼簡單，主要擔心這是余天跟館長私下聊天說的，在法律上恐對館長不利，館長也回應這個擔憂，覺得沒什麼不利的，「話是余天講的，我公司員工都在也都有聽到，…請問一下他要告什麼？」、「我現場幾十個人都聽到了，都可以一起出庭喔」，說要看余天比上這些證人，「10比1檢察官信誰？」。

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(中時電子報)

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