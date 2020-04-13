國民黨在2020大選創下空前大敗，但藍營立委林為洲並沒因此跳船，反而留下來，要和黨內其他青壯派一起改革國民黨，雖然面前滿路荊棘，但林還是跳下這火海。只因他希望國民黨能夠東山再起，而改革重中之重，就是黨內初選制度。這次國民黨之所以大敗，就是初選制度不公所致，前黨主席吳敦義私心，害慘高雄市長韓國瑜！

林為洲在宣布當選時，表情凝重「高興不起來」。他認為國民黨應整體檢討缺失，未來該如何贏回選民信任。林為洲也直言，此次總統選舉過程犯了很多錯誤，從提名開始，包含郭董之亂、不分區之亂，「難道都不該檢討嗎？」他也說，失敗沒有藉口，才能讓人民再一次信任國民黨。

大選兩個月後，林為洲接受《信傳媒》專訪，對於國民黨走到這地步，他直言當初初選制度太亂，不論是2018年他選新竹縣長時被逼退，還是2019總統大選初選制度亂改，讓「不想選的、不能選的」都出來選。結果，韓國瑜就這樣被吳敦義逼出來參選，導致國民黨慘敗，而韓國瑜現在回高雄還面臨罷免危機！吳敦義「害慘了韓市長」。

(中時電子報)