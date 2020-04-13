先前史塔克豪斯公開提到自己在2002-03年球季，跟「飛人」喬丹同隊打球經歷很不愉快，更暗示喬丹是個「球霸」，《FOX Sports》記者布勞薩德13日跟著爆料，強調當年他在巫師隨隊採訪，巫師全隊都很討厭喬丹，就算喬丹是他們絕大部分人的偶像。

「我以前隨隊採訪過巫師，就是喬丹在那裡打球的最後一個球季，大概是他生涯最後一兩個禮拜，我當時為《紐約時報》撰寫他生涯最後一戰報導，我了解到球員都很討厭他，」布勞薩德說，「他不喜歡跟偉大的喬丹一起打球，其中包含史塔克豪斯。」

沒想到布勞薩德的《FOX Sports》同事勞勃帕克補充爆料，「當時巫師球隊內部真是一團糟，如果我沒記錯的話，當時巫師球員不是還發生過進行集體投票，決定不送喬丹生日禮物的事情嗎？」清楚呈現當時其他巫師隊友多麼討厭喬丹的真實情況。

畢竟當時喬丹二度宣告復出，選在巫師重新上場打了兩季的主因，就是藉機進入巫師管理階層，想靠一己之力幫助巫師闖進季後賽或打出佳績，藉以提升巫師球隊價值，甚至還在2001年選了夸米布朗這名水貨狀元，巫師球員當然很不願意配合「演出」。

(中時 )