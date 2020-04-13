日月光投控（3711）旗下日月光集團今年雖因新冠肺炎疫情，取消舉辦「2019年最佳供應商頒獎典禮」，仍自全球逾百家合作夥伴中，評選出15家「最佳供應商獎」、3家「永續卓越獎」及6家「永續夥伴獎」，鼓勵並感謝24家傑出供應商成為日月光的強力後盾。

「最佳供應商頒獎典禮」為日月光集團年度重要盛會，每年邀請全球半導體業界近500名的封測夥伴與會，包含封測設備、原物料、工程承攬、零件、加工、環保及廢棄物處理等供應商，並藉此增近交流互動，聯繫情誼、培養合作默契。

日月光表示，今年雖因應新冠肺炎防疫政策，取消舉辦「2019年最佳供應商頒獎典禮」，仍自全球逾百家合作夥伴中，評選出2019年表現卓越的24家最佳供應商，公開表揚表現優異的獲獎企業、逐一寄送獎盃，並對所有供應夥伴表達感謝之意。

日月光表示，集團透過創新協助客戶掌握產業發展趨勢，並將永續經營視為公司成長的機會，期盼藉由每年頒發最佳供應商獎項，促動業者持續致力企業永續經營，持續建構完善永續供應鏈，共同貫徹並提供更優質的服務。

日月光指出，未來將秉持「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」永續策略，持續攜手上下游供應鏈夥伴，擴大研發技術能量，強化日月光對客戶的價值貢獻，提升競爭力追求雙贏，致力促進全球產業環境的永續發展。

(時報資訊)