南亞(1303)第一季為台塑四寶中唯一一檔獲利的公司，今股價也是四寶中相對抗跌的個股，早盤後股價黑翻紅，力撐盤上小漲震盪，展望第二季，預估南亞產品利差仍將於低檔徘徊，但轉投資的台塑化投資損失降低，南亞科也有機會進一步季增，法人也看好，南亞第二季獲利有機會相較第一季明顯成長。

南亞第一季合併營業額655.57億元，季減少8.5%，受新冠肺炎及春節連假影響，電子材料產品營收減少12.72%、塑膠產品減少13.15%、聚酯及化工產品也有小幅減少，但受惠於5G建設，電子材料產品首季獲利顯著增加14.5億元，其中電路板轉虧為盈，獲利增加7.8億元，支撐第一季歸屬母公司稅後利益為10.05億元，每股稅後盈餘0.13元，為台塑四寶中唯一在首季保有獲利的公司。

南亞首季每股小賺0.13元，虧損低於預期，主因包括：IC載板在淡季出貨量仍僅小幅季減，支撐營業利益僅季減13%，加上台塑化、南亞科轉投資損失大幅低於預期，DRAM銷量季增、售價季持平。

南亞認為，第二季原預期大陸企業復工後，需求能大幅反彈，但目前新冠肺炎延燒至全球，各國擴大封鎖，東京奧運等各項大型經貿活動取消或延後，使得不確定性因素升高，加上大陸石化產能大幅擴張，不利市場行情，影響化工、聚酯等產品營收，預計南亞第二季合併營收與第一季相當或微幅成長。

法人則表示，考量新冠肺炎疫情可能延續，加上產業庫存水準在春節期間大量堆高，產業將處庫存調整期，預估MEG(乙二醇)、BPA(丙二酚)利差皆將低檔徘徊，但南亞第二季在轉投資上可望回穩，包括因庫存損失不再，台塑化(6505)轉投資收益由虧轉盈，加上DRAM銷量持平、售價季增下，南亞科(2408)轉投資收益進一步季增，綜觀整體因素，預估南亞第二季每股獲利落在約0.6元，相較第一季大幅度回溫。

(時報資訊)