新冠肺炎疫情延燒，清明連假後一周，雖然國內確診案例沒有明顯激增，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍保守表示，需再觀察一周。陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰也指出，連假後觀察期只過一半，並指出常看到民眾戴口罩的NG行為，提醒大家千萬要注意！

蘇一峰在臉書發文表示，常見到有呼吸道症狀戴口罩的人，一咳嗽或打噴嚏時，會特地把口罩拉下來，造成飛沫噴射，他非常不建議這樣的NG行為，並提醒疫情期間戴口罩是為了保護自己也保護別人。

此外，對於國人關心，清明連假後是否還會掀疫情高峰？蘇一峰說，疫情觀察期只到一半，目前失分少雖讓人開心，但「驕兵必敗」，還要繼續謹慎防守，如果這次守住，要感謝一直守在第一線的醫護人員與防疫人員。對於清明連假後是否守住疫情，陳時中表示，連假後第一階段沒有出現大量確診，但以疾病潛伏期14天而言，還要再觀察一周。

(中時電子報)