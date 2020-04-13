今(4／13)天舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞發布會上，上海市經信委發布《上海市促進線上新經濟發展行動方案（2020-2022年）》。方案明確：集聚「100＋」創新型企業、推出「100＋」應用場景、打造「100＋」品牌產品、突破「100＋」關鍵技術等行動目標。

該行動方案聚焦無人工廠、工業互聯網、線上醫療等12大發展重點；實施智慧交互核心技術攻關行動、新型基礎設施支撐行動等6項專項行動；落實加大統籌協調、包容審慎監管、強化公共服務等5條保障措施。

(旺報 )