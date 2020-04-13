上海拚新經濟 3年內打造100＋創新型企業 12:522020/04/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市促進線上新經濟發展行動方案（2020-2022年）13日發布。(記者葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(4／13)天舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞發布會上，上海市經信委發布《上海市促進線上新經濟發展行動方案（2020-2022年）》。方案明確：集聚「100＋」創新型企業、推出「100＋」應用場景、打造「100＋」品牌產品、突破「100＋」關鍵技術等行動目標。 該行動方案聚焦無人工廠、工業互聯網、線上醫療等12大發展重點；實施智慧交互核心技術攻關行動、新型基礎設施支撐行動等6項專項行動；落實加大統籌協調、包容審慎監管、強化公共服務等5條保障措施。 (旺報 ) #創新產業 #上海市 #技術 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技業投入抗疫 林百里領軍 推12分鐘快篩 04:092020/04/09 財經要聞 加碼5,000萬美元 英特爾 資助抗疫科技 04:092020/04/09 財經要聞 「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌 工研院健康發明二連莊 20:352020/04/09 財經 專家傳真－區塊鏈代幣技術助資本市場活絡 促台灣爭取亞洲金融地位 04:102020/04/10 產業特刊 工研院熱偵測4優勢 助攻防疫 04:092020/04/10 產業．科技 磐儀 獲台水智慧水表標案 04:102020/04/10 證券．權證 不因疫情停歇 高市府推體感產業改視訊會議 22:102020/04/10 生活 台積電報喜 先進封裝再升級 04:102020/04/13 財經要聞 火災免2度傷害 內政部研發新技術 免鑽心迅速檢測 10:402020/04/13 政治 力推創新發展 上海市發布《新經濟促進方案》 11:362020/04/13 兩岸 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 印尼富二代Po文炫昂貴包包：人骨做的 - 兩岸 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 新冠肺炎治癒有無後遺症？鍾南山首曝最新判斷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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