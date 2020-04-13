台南市警局昨晚總動員，針對轄區男女陪侍場所稽查，查獲8店家違反規定。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市警局昨晚總動員，針對轄區男女陪侍場所稽查，查獲8店家違反規定。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市日前發生酒駕撞死晨運婦人事件，肇事駕駛竟是停業酒店旗下公關小姐，疑似因為私下接單陪酒才釀出大禍，酒店、舞廳停業後轉入地下問題浮現，台南市警察局12日晚間全面稽查轄區內有男女陪侍場所，避免在停業規範外的特種行業成防疫破口，共有8家違反規定，將函送主管機關經濟發展局認定裁罰，若依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第16條，將可裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台南市警察局昨日晚間出動16個分局，派遣403名警力，結合152名民力進行突襲掃蕩，對於轄區內有男女陪侍的KTV、小吃部等場所同步執行臨檢，也複查已停業的酒店、舞廳有無違反禁令私下營業。

警方指出，在非停業規範內有男女陪侍場所共計165家，昨日在警方勸導下主動停業有35家，查獲違反規定的業者有8家，路外複查已停、歇業的酒店、舞廳業者計有43家均無開業，目前台南市相關行業停業的共計78家，均交由主管單位經濟發展局認定，後續將如何裁罰。

警方強調防疫不容漏洞，台南市長黃偉哲指示市警局全面動員，從昨日起將連續3天，將南市有男女陪侍營業的場所列入重點臨檢查察對象，持續不定時發動突襲檢查，請相關業者不要懷疑警方的決心，務必配合市府防疫政策。

(中時 )