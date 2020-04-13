疑醉漢晃鐵軌 普悠瑪停駛7分鐘 11:512020/04/13 旺報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑醉漢鬧軌，普悠瑪停駛7分鐘。 （示意圖/台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一輛由嘉義往台南的普悠瑪111車次，今早10時44分行經嘉義至南靖東正線時，突然停駛，就在大家一頭霧水之際，列車上才廣播「疑有人喝醉，跑到鐵軌上晃來晃去」，這起「鬧軌」事件 計停駛7分鐘。 台鐵事後表示，該名喝醉酒的民眾，已經派人將他牽離軌道，並協請鐵路警察警工務單位上前處理。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (旺報 ) #停駛 #鐵軌 #普悠瑪 #7分鐘 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵台中站電扶梯全往下？原因很現實 07:582020/04/10 日常 聯結車熄火卡平交道 遭火車撞上4人受輕傷 13:432020/04/10 生活 火車撞聯結車 4人受傷 04:102020/04/11 社會新聞 遭聯結車撞區間車頭全毀 台鐵求償3.2億 09:262020/04/11 生活 列車頭報廢 台鐵求償3.2億創紀錄 12:462020/04/11 生活 台鐵求償3.2億元 史上最高 04:102020/04/12 社會新聞 普悠瑪撞人 逾3700名旅客行程延誤 14:022020/04/12 生活 玉山街平交道死亡事故 台鐵局：3720旅客受影響 15:262020/04/12 生活 台鐵再招商 打造企業總部新聚落 04:102020/04/13 企業經營 疑酒醉晃鐵軌 普悠瑪停駛7分鐘 11:462020/04/13 萬象 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 桃園檢疫男「4度趴趴走」開罰百萬不肯繳 下場出爐 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 飛來橫禍 新北中和醉小黃衝入全家超商 1女子送醫 - 社會 恐嚇白冰冰要她死在水裡 PO文女網友落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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