台鐵一輛由嘉義往台南的普悠瑪111車次，今早10時44分行經嘉義至南靖東正線時，突然停駛，就在大家一頭霧水之際，列車上才廣播「疑有人喝醉，跑到鐵軌上晃來晃去」，這起「鬧軌」事件 計停駛7分鐘。

台鐵事後表示，該名喝醉酒的民眾，已經派人將他牽離軌道，並協請鐵路警察警工務單位上前處理。

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(旺報 )