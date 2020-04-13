國民黨立院黨團主張用直接發現金的方式來紓困，前總統馬英九今天也在臉書上呼應。馬英九以自己過去發放消費券的例子，確實能帶來買氣，刺激消費；若這次能在紓困方面超前部署，直接挹注現金給民眾，相信更能獲得全民的掌聲。

馬英九表示，新冠肺炎對經濟造成極大衝擊，許多商家生意一落千丈，老闆員工同時面臨失業。最近聽到太多民眾生活陷入困境的苦況，讓他想起12年前決定發放消費券時，內心的憂慮和對策。

馬英九指出，2008年9月全球金融海嘯來襲，對臺灣帶來緊縮效應。為了活絡景氣，他跟行政院長劉兆玄決定發放每人3600元的消費券。結果證明，消費券確實能帶來買氣，刺激消費，普遍受到民眾歡迎，為久旱的商家帶來及時雨，有助景氣加速復甦。

這次新冠肺炎肆虐，許多專家預估，對經濟的傷害不但超過2008年金融海嘯，後續效應更直追1930年代的經濟大蕭條。與2008年不同的是，這次因為擔心病毒無孔不入，民眾不敢出門消費，以免群聚感染。因此，馬英九認為，政府目前規劃在疫情緩和後推出的「振興抵用券」與「酷碰券」等，恐怕緩不濟急，也未必適用這次情況。

馬呼籲可參考目前美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳洲、泰國、新加坡、香港、澳門、及以色列等國家或地區的作法，直接發放現金，讓民眾可以支應生活開銷。疫情警報遲遲未除，越來越多企業放無薪假，商家一間一間暫停營業甚至倒閉，越來越多民眾失業。政府若能發現金紓困，除了解決民眾燃眉之急，更可讓人民安心、社會放心，相信政府必能帶領大家渡過難關。

馬英九指出，他在2009年發放消費券時，時任民進黨主席蔡英文就曾主張，政府應該直接發現金給民眾，才能快速有效紓困。這次疫情，更切合蔡總統當年擔任主席時的想法，幫助民眾度過一時的難關。目前立法院國民黨團已推出設有「排富機制」的現金紓困辦法，主張至少編列1000億元預算專款專用，直接發放現金補助受衝擊民眾。

馬英九說，這次新冠肺炎，不僅帶來健康威脅，也讓許多家庭經濟陷入困境，付不出房租，奶粉錢沒有著落。政府過去數月來積極防疫，民眾有目共睹，若能在紓困方面超前部署，直接挹注現金給民眾，相信更能獲得全民的掌聲。

(中時 )