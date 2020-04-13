受惠台股雙王台積電、股王大立光同步開低震盪走高，且新台幣兌美元匯價，在匯市也開低震盪趨堅，加上市場普遍預期國安基本在今開例會，於全球新冠情仍嚴峻下，不致輕言退場，使短多仍依個股題材活躍於盤面上，包括宅經濟、生醫、散熱族群、PCB類股及封測等相關股票，多領先盤勢發展，大盤後市不必過分看淡。

新台幣兌美元匯率，周一甫開市暫報30.16元，貶值5.7分，不過，這也是今天以來的最低點，早盤高點一度來到30.078元，升值2.5分，迄上午11：13的匯價暫報30.088元，仍持穩升值1.5分，顯示新台幣兌美元在上下震盪中屬相對強勢地位，對台股波段資金行情具正向。

另外，短線除台積電、股王大立光兩大權值股力挺多方外，富邦金、中信金、聯電、日月光投控、群創、和碩與聯發科等，也站在多方，化解國泰金、鴻海、統一及台塑四寶等集團股弱勢壓力。

迄上午11：31的加權股價指數暫報10144點，小挫13點，跌幅0.13%，成交766億元，仍屹立5日線之上，在5日、10日與月線等短多架構無礙下，大盤短期或仍未脫驚驚漲格局。

此外，大盤今雖一度下殺10080點，失守5日線，但逢低布局者大有人在，係盤勢經震盪後，仍收復5日線，由短多暫占上風遠因。

(工商 )