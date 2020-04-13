新北市長侯友宜今（13）日針對「夜市不戴口罩開罰，雙北不同調」表示，要求商圈、傳統市場、夜市把口罩戴起來，業者比較沒問題，消費者困難度高，這個他都可以理解，但為了防疫，希望大家戴起口罩，我們以勸導為主、處罰為輔，非必要不需要去做處罰。

侯友宜說，相信民眾經過勸導以後，自動就會戴起口罩，我們並不想去處罰任何消費者，是希望因為有個處罰條款，大家能夠提高警覺，把口罩視為去這些場所必須配戴的物品，並養成習慣，有這樣一個條款，起碼提高戴口罩率，一定沒有問題。

侯友宜強調，還是勸導為優先，處罰是非不得已才做，就像當時在推捷運、大眾運輸戴口罩，剛開始一直勸，勸到百分之九十幾，後來有處罰條款，大家就百分之百戴上，到現在為止，我們也沒有去處罰任何一個人，只是他們戴起來就好了。

侯說，這只是養成民眾習慣最後非不得已的方式，並不是要使用的方式，所以民眾放心，這段時間一定會包容、體諒，只要不是故意的，我們就不會故意處罰。

(中時 )