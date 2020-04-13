宜蘭1名軍人張姓男子2018年透過臉書認識15歲少女小雲（化名），他明知小雲還未成年，仍多次將她帶至摩鐵嘿咻，甚至還會要求小雲擺出猥褻動作，以手機拍下後上傳網路相簿供人觀覽。警方發現照片後循線追查，將張男送辦，法院依《妨害性自主罪》判張男有期徒刑2年10月。

根據了解，2018年時為現役軍人的張男，3、4月間透過臉書認識了15歲少女小雲，2人相談甚歡，6月中某日張男與小雲相約學校附近見面前往台北，2人情不自禁在車內發生關係，回程途中張男再次克制不住，又在車上又與小雲激戰一次。

接下來7月至9月間，張男陸續邀約小雲一起去宜蘭、台北等處摩鐵發生性關係，前後共3次，每次張男還會指使小雲裸露身體擺出自慰、猥褻的動作，讓他以手機拍攝下來留存。2019年某日，張男將小雲的性愛照片上傳至某網路相簿平台，供不特定人觀覽。

警方發現小雲的照片在網上流傳，循線找到張男，到其住處搜索查扣HTC牌手機1支、情趣用品1套等物，將他送辦。

張男坦承犯行，法官認為他明知小雲仍未成年，前後與她發生關係4次，依《妨害性自主罪》以及《網際網路供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪》等，判處張男2年10月。

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(中時電子報)