新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，至今全球已累積超過 184 萬人確診。疫情當前，各國民眾搶物資、排隊買口罩的景象屢見不鮮；而為了有效抗疫，各國、各科技界巨頭也陸續開始展開合作，展現暖心一面。日前，蘋果(Apple Inc.)與 Google 罕見宣布合作，將共同開發追蹤與新冠肺炎確診者有接觸史的技術，如今疫情已相當嚴重的英國，其國民保健署(NHS)已確認將會採用，以期有效防疫。

為了有效對抗新冠肺炎，並且傳遞正確防疫資訊，先前至少七家科技界者宣布簽署協議，共同對抗網路上與新冠肺炎相關的不實資訊，並且竭力傳遞正確資訊。不僅如此，微軟(Microsoft)、Google 以及蘋果都陸續開發新冠肺炎專屬網站；Facebook、Twitter、YouTube 等社群網站也都在平台上加入全球各地防疫主管單位的網站，協助宣導防疫資訊。而 Google 與蘋果宣布攜手合作開發應用程式介面(API)的計畫，則是當前科技巨頭對抗新冠肺炎的最新行動。這項技術雖仍在研發中，但英國國民保健署已成為全球第一個宣布採用的主管機構。

《Apple Insider》報導，英國國民保健署旗下的技術部門 NHSX 正加速與 Google 以及蘋果之間的合作，來協助開發相關應用程式。根據蘋果官網，蘋果與 Google 之間將合作開發 API，可用於 Android 與 iOS 應用程式之中，來利用藍牙技術偵測可能與新冠肺炎確診者之間的接觸史，以協助追蹤疫情的蔓延情況。官方資訊指出雙方合作的 API 預計將會在 5 月推出，而英國國民保健署是第一個宣布採用的主管機構。英國《BBC》報導，該程式的測試版將會在下周(應是4/13-4/19期間)展開測試。

蘋果宣布與 Google 攜手合作開發 API，可用於 Andoid 以及 iOS App，來追蹤與新冠肺炎確診者之間的接觸史。(摘自蘋果官網)

據了解，在運用 Google 與蘋果共同開發之 API 的應用程式中，使用者如果自我診斷認為有感染新冠肺炎的跡象，可以主動在 App 揭露，而在特定期間曾經靠近過他的使用者，都會收到黃色警示通知；而若是使用者確診，曾經的接觸者則會收到紅色警示，提醒應該前往醫院進行檢測。為了避免 App 遭到濫用，導致有誤報情況發生，使用者當被確診之後，會收到一則認證碼，透過該認證碼才可以在登入 App 時將自己列為確診者。

報導指出，英國衛生部長 Matt Hancock 表示，運用 Google 與蘋果共同開發 API 的 App，如果要有效防疫，必須要有 60% 以上的使用者都使用才會具有效果。而為了讓民眾可以安心使用未來所開發的確診者接觸史相關 App，英國衛生部長指出 App 會以最高的道德與安全標準來取得用戶資料，而所收集的資料將會僅被 NHS 以及研究部門使用，在不需要之際就不會再保留。

(中時電子報)