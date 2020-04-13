「安心即時上工計畫」，今天公布首波職缺，但未料部分職缺竟明確要求「四肢健全」。（翻攝自台灣就業通／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，為了協助部分工時度過難關，勞動部推出「安心即時上工計畫」，今天公布首波職缺，但未料部分職缺竟明確要求「四肢健全」、「無需他人扶助者」等字眼，明顯違反就業服務法不得身心障礙歧視的規範，對此，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，照理說不能這樣限制，會再去瞭解。

據勞動部公布指出，首波安心即時上工計畫職缺中以台南市提供最多達1155名、高雄市則以1073名次之，總共提供職缺超過1萬個職缺。施貞仰指出，只要申請登記當日前6個月內，具有勞保或就保年資滿2個月，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下，經審核就可以上工。

但從台灣就業通上面公布職缺顯示，如高雄市文德國小要求聘僱測量體溫勞工，但人員所需基本條件竟指出「需能站立㇐小時者；在身體的健康上，無需他人扶助者。」、高雄市大灣國中則求聘僱測量體溫及門禁管制相關人員，人員所需基本條件也要求要「不菸不酒，四肢健全身心健康無不良嗜好」等限制。

此外，如嘉義縣秀林國小也要求聘僱人員，人員所需基本條件也要求要有「四肢健全，樂於助人，認真學習，吃苦耐勞」等限制。

但就業服務法指出，雇主對求職人或所僱用員工，不得以身心障礙為由，予以歧視」，違者可處30萬元至150萬元罰鍰。

(中時 )