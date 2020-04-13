政委唐鳳在網路上相當活躍，親上火線解決口罩問題，本尊也經常出沒在推特、臉書等平台回答網友問題。這回有女網友辛辣提問，「第一次OGC是幾歲」，沒想到唐鳳竟給出神回覆。

律師張宸浩今（13）日下午將與唐鳳在網路直播對談，昨晚他先在臉書詢問網友，「如果有一天你和唐鳳近距離對談，你會想問他什麼問題呢？」

網友問題包羅萬象，「張律師幫我問，他對大陸健康碼的看法。正面和反面的」、「請問唐鳳是如何控制人的腦波？」「蘋果商標之所以會缺一塊是不是你咬的」、「如何把自己訓練得聰明些？」「我想問他到底喜歡男的還女的」。

唐鳳也一一回答，「腦控其實是博恩的專長，有興趣的朋友可以參考他的研究所論文」、「每天都睡飽，自然就能增強長期記憶嘍～晚安」、「喜歡現代智人～也就是所謂的智性戀」。

女網友辛辣提問，唐鳳高EQ回應。（圖／摘自張宸浩臉書）

不過，其中一名女網友問「我想問他第一次OGC（打手槍）是幾歲」，連她自己也忍不住說「天啊我好低級」。沒想到唐鳳竟親自回應，說「我參加的是開放政府夥伴聯盟（OGP），第一次是參加 2016 年巴黎峰會，不是開放地理空間協會 （OGC）喔～」

(中時電子報)