新冠肺炎疫情升溫！2020「野柳石光-夜訪女王」將延後辦理，希望在疫情緩和後，將本活動運用光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景。近期也先請民眾多待在家，少去多人集會活動，外出也帶口罩、勤洗手。

從107年4月份開放在野柳地質公園內的「野柳石光-夜訪女王」以「夜間觀賞」之獨特性，讓參觀遊客感受海天一色的夜景，形塑出獨一無二的活動價值，然而受到近期新冠肺炎疫情的影響，北觀處基於防疫安全的考量，又思考不讓活動品牌消失及期待的民眾失望，多次與相關單位討論後確

北觀處表示，考量新冠肺炎疫情仍未趨緩的影響，原訂4月17日至26日舉辦的「野柳石光-夜訪女王」活動，將延後至下半年度辦理，延後舉辦的日期及活動訊息，待確定後將再另行公佈，已完成購票繳費的民眾，即日起可向原購票單位辦理全額退費，造成不便之處，亦請支持的民眾見諒。

今年的「野柳石光-夜訪女王」活動，後續將配合防疫作業調整場域佈置及部分活動內容，並調整活動入園方式採免費贈票入場，詳細贈票活動方法將於確定後於北觀處官網及野柳地質公園官網公告通知。

(中時電子報)