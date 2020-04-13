東港籍漁船「宏吉財號」11日捕獲一尾公黑鮪魚，13日上午10時經東港區漁會「驗明正身」後，確定為今年第一鮪。（潘建志攝）

為了宣導防疫，東港區漁會為鮪魚公仔戴上口罩。（潘建志攝）

「第一鮪」確定！東港籍漁船「宏吉財號」11日下午3時在綠島東方海域捕獲一尾公黑鮪魚，13日上午10時經東港區漁會「驗明正身」後，確定為今年第一鮪。62歲的老船長張天興第一次捕獲第一鮪，非常驚喜，他說以往沒有這麼早捕獲黑鮪魚。

宏吉財號是8日出港，沒想到才出港3天就捕獲第一鮪。當黑鮪魚吊出船艙時，在場漁會人員直呼「很漂亮！」經目測超過180公斤，且判斷起鉤時為活魚，宣布為今年「第一鮪」。至於重量多少，要拍賣當天才會秤重，拍賣時間還未定，但為了魚貨新鮮度會訂在本周。

張天興說，他17歲開始討海，至今已40多年。去年他抓了33尾黑鮪魚，抓了這麼多年，第一次捕獲第一鮪，非常開心，上鉤後通報東港漁業電台後立即快速返港。

東港區漁會總幹事林漢丑說，今年受到新冠肺炎疫情影響，魚貨價格大跌，許多漁民和餐廳都受很大影響。去年黑鮪魚價格每公斤600至650元，今年大概只剩一半300至400元；東港黑鮪魚的品質非常好，也設有黑鮪魚專區販售，歡迎全國民眾到東港享用海鮮。

(中時 )