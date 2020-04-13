美股盤前期指走弱，台股平盤附近震盪！上週台股隨美股及全球股市強勢反彈，重回萬點關卡，不過，股王大立光(3008)上週法說會中釋出4月及5月營收逐月走低，且台股指數自低點反彈至今逾1500點，逢高獲利了結及解套賣壓出籠，加上美股盤前期指走跌，讓今天台股以低盤開出後一度急殺，所幸中場過後，台積電(2330)及大立光股價由黑翻紅，散熱、銅箔基板及網通相關中小型股持續獲買盤力挺，超眾(6230)強勢攻高，雙鴻(3324)、泰碩(3338)跟進，金雨(4503)、華廣(4737)、達爾膚(6523)、均華(6640)、和進(3191)、熱映(3373)、創惟(6104)、台耀(4746)、勤凱(4760)及昱泉(6169)盤中亮燈漲停，帶動台股指數由黑翻紅，守住10100點。

截至11點25分為止，加權股價指數為10152.51點，小跌5.1點，成交量744.46億元；OTC指數為126.84點，上漲0.48點，成交量199.56億元。

今日上市各類股以電器電纜類股表現最佳，上漲3.55%，其次是生技醫療類股及資訊服務類股，分別上漲1.11%及1%，表現較差者為汽車類股、油電氣類股及觀光類股，汽車類股下跌1.02%、油電氣類股下跌0.74%，觀光類股下跌0.57%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲2.78%，表現最差為紡織類股，下跌1.63%。

就技術面來看，受到歐美及全球股市持續反彈帶動，台股上週也出現驚驚漲走勢，加權股價指數收盤為10157.61點，累計一週上漲493.98點，漲幅為5.11%，週K線收紅，已連續3週收紅，週成交量7855.65億元，較前一週增加，上櫃指數收盤為126.36點，累計一週上漲7.76點，漲幅為6.54%，週K線收紅，已連續3週收紅，週成交量1906.48億元，較前一週增加；今天台股受到美股盤前期指走弱影響，指數開低，不過逢低買盤不弱，盤中一度翻紅；上週台股隨全球股市反彈，站回萬點關卡，不過經過急漲後，因指數已逼近上檔3月13日帶量跳空缺口反壓區，套牢賣壓及短多獲利了結賣壓壓抑台股反彈，短線震盪恐加劇；不過，指數持續位在月線和萬點關卡之上，在5日、10日線分別與月線黃金交叉後，短中期均線已為多頭排列，然而KD值已到超買區，且面臨前波3月13日跳空缺口壓力10359點，短線上漲空間有限，惟下檔5日線持續向上，為短線重要支撐，預期指數短期落在10000~10400點區間震盪

分析師表示，各國實施嚴厲的控管疫情措施，且全球政府撒錢救市，緩解市場流動性不足，降低金融市場恐慌情緒，推動國際股市自低點反彈回穩，金融市場最壞情況已過；但考量台股本波反彈幅度已大，且上檔累積套牢賣壓沉重，建議不追高，採取區間操作。

目前及未來趨勢有利的產業以食品、防疫、PC及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化等產業為主，電子股以承接中國PC 和伺服器品牌廠及中國5G接單比重較高的台廠較優，惟近期上述相關公司股價已大幅反彈，短線不建議再大量追高，須等股價拉回再來承接；由於近期台股大盤及個股股價已大幅反彈，且在短線股價技術指標已達過熱的情況下，可能出現漲多回跌，建議持股滿手者，至少降低一半以上持股，持股一半者，逢高仍須降低部分持股外，也要汏弱留強；空手者可趁未來個股股價漲多回跌找買點，短線持股3到5成就好，高出低進區間操作，未來個股股價如有漲多回跌，搶短標的最好是獲利好且股價跌很深、籌碼越乾淨的低股價基期的趨勢有利個股，反彈幅度將會比較大，至於股價基期還很高者，建議不要亂搶，更須提防股價反彈後，或因未來業績及獲利不如預期下修，出現補跌或大跌。

(時報資訊)