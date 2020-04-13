南染(1410)近幾年來營收占比有一半是來自於南岩半導體，公司從專業染整廠，也逐漸跨足至電子產業。南染表示，今年本業染整受到政府新能源政策，恐加重營運成本；至於南岩半導體今年首季因去年基期相對低，有小幅成長，但4月目前看起來已經感受到終端消費需求力道萎縮。

南染本業為純棉、人造棉、化學纖維及各種纖維混紡針織布漂染、整理加工及銷售等業務。近年來，因越南開放且獎勵投資，許多國內紡織業者，鑒於台灣與大陸成本日益提高，大宗外銷訂單接單不易，因而陸續前往越南設廠，並將大部份訂單轉至當地生產，以降低成本，導致國內的紡織產業因訂單量減少而日漸萎縮產量。南染以加工多變化布種，少量多樣化，及多重加工處理等，以增加成品布之附加價值，並達到市場區隔與高單價的目標。

今年本業部分受到能源政策影響，政府要求提高瓦斯能源使用，包括機器設備和能源費用支出增加，預估本業的毛利率將受衝擊。

至於子公司（南岩半導體）為一專業通訊半導體元件封裝及測試代工廠。近年來因受到大陸封測廠的大肆擴充，並以低價作為競爭手段，造成許多ic設計公司陸續將部份訂單，轉往大陸代工，以致影響業績與利潤。不過，去年受到中美貿易戰，陸續有台廠回台，開始出現轉單效應，今年首季好、壞因子各半，好的消息是台商轉單，壞的消息是新冠疫情衝擊終端市場需求。

(時報資訊)