小甜甜12日錄中天綜合台《小明星大跟班》，她3年前轉換跑道，以拍戲為主，月初將150積蓄狠砸保養品副業，但受新冠肺炎影響，原先談好的戲約只能暫緩，對於有十幾萬卡債、車貸與房貸，每月需20萬生活費的她猶如雪上加霜，3月至今也只不過接了4通告，她忍不住喊話歡迎各種打工找上門。

談及好友謝忻被報上周去咖啡店打工，小甜甜一臉不解，「她的經濟狀況一直都很不錯，每周有4到5個通告還比我多，之前她也很感人，說可以直接借我1萬元應急，我很感動，後來看到咖啡店新聞，我覺得很幽默，她不需要被資助的。」她坦言自己的經濟狀況拉警報，一度很想降低保單節省開支，現在只希望自創新品牌可以成功。

小甜甜還說好友王宇婕建議自己可以當網紅，但現在經濟狀況緊繃的她沒有錢可以養團隊，應該暫不考慮，不過她倒是想到自己可以去當外送員，連裝備費用細節都已查好，「其實我是路痴，很怕到時候被客訴，如果可以，還是希望可以去咖啡廳或餐廳打工。」

(中時 )