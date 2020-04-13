強信-KY(4560)第1季受到疫情從大陸擴及到全球影響，導致營收表現低迷，單季年減38.2％；大陸在復工後，已經逐漸恢復正常，有望拉動營收，不過，因這次疫情衝擊全球，服飾品牌廠銷量大幅減少，成衣廠稼動率低，資本支出減少，海外市場仍待疫情控制，恢復市場機制後，才有望提升。

強信-KY前2個月受疫情及大陸各地方政策與開工日期不同影響營收，3月營收來到1億元，月增18％，年減37.8％，第1季營收2.64億元，年減38.2％。

由於目前國外疫情延燒造成部分國家封城，影響外銷縫紉機零件約1成左右訂單，且國外港口關閉無法及時出貨，又受到自動化設備產品因售後人員無法進行現場安裝及調整測試，品牌廠客戶也受疫情影響，導致訂單下滑，3月整體復甦情況還不明顯。

第2季上工天數比較多，經濟活動逐漸恢復，且強信-KY縫紉機大陸營收占比7成，在大陸復工速度較快情況下，對整體營收拉抬有力道。但品牌廠還是受到疫情影響，海外市場恢復較慢，強信-KY表示，公司會針對即時疫情變化調配產能及庫存，並適時調整銷售市場及產品策略，將影響降至最低。

(時報資訊)