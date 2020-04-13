台灣低薪問題到底多嚴重？立委曾銘宗今於立法院財委會上前後連喊6次「台灣低薪問題非常嚴重」，提案修正「證券交易法第14條條文修正草案」，現在是政府要介入的時候，要求金管會要規範，「公司董事薪酬與員工薪資差距，應有一定倍數限制」。

金管會主委顧立雄則搬出美國陶德法回應，法案只有要求揭露董監酬勞，沒有硬性限制薪資倍數，若以國際財報接軌，目前不宜修法強制要求相關薪酬條件。

曾銘宗進一步指出，2019 年國內逾 1700 家上市櫃公司，總計發放股利總額達 1.44 兆元，創下歷史新高，董監事薪酬節節上升，但員工長期沒有明顯調薪、處於低薪狀態，甚至有的公司董監酬勞是員工平均年薪差距的200倍，強調政府公權力要介入，讓薪資透明度更高，員工共享企業經營的成果，才能改善台灣低薪的問題。

顧立雄進一步指出，目前已要求上市櫃公司在年報上揭露員工薪資平均數、中位數，董監事酬勞也在一定條件下有所揭露，並有合理的說明；不過，我國財報編制採「IFRSs」準則，若修法揭露更多資訊或限制薪資倍數等硬性規定，與國際上財報揭露的一致性原則有所違背。

(中時 )