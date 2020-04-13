受新冠肺炎疫情的衝擊，疫情嚴峻期間，民眾減少出門意願使得全台血液庫存量不足。台北捐血中心A型、B型、O型及AB型，各血型庫存皆低於安全庫存量。新光吳氏基金會、大台北區瓦斯公司、新光人壽、新光銀行暨元富證券響應捐血中心的呼籲，於4月9日上午9點30分至下午4點30分於台北瓦斯八德大樓中庭舉辦捐血活動，鼓勵民眾發揮大愛，帶給社會最及時的幫助。

新光長期投入各項社會公益，基於「取之於社會，用之於社會」的企業回饋精神，對捐血事業傾力支持。自92年起長期提供新光摩天大樓廣場給台北捐血中心停放捐血車供民眾就近捐血，並舉辦各式捐血活動，至今已募集65萬袋熱血，造福了無數病患。

此次為元富證券首次參與新光捐血活動，在總經理李明輝的號召下，元富同仁與客戶也積極參與，現場鼓勵聲不斷，更有民眾比出讚的手勢，感謝新光力挺捐血活動。

元富證券總經理李明輝表示，防疫期間除了為醫護人員加油打氣，更希望集結健康的民眾為社會貢獻一份心力，做為台灣醫療團隊最堅強的後盾。元富證券以身作則，鼓勵民眾於防疫期間，發揮大愛，踴躍響應捐血活動，緩解在防疫期間血庫缺血的問題。期盼在新光各關係企業的拋磚引玉下，吸引有愛的民眾加入捐血，打造更有溫度的社會，一起守護台灣，齊心渡過這段艱困時期。

新光除辦理愛心捐血外，今年亦致贈台北捐血中心一台「新光號」無動力捐血車，並提供長期停放新光摩天大樓與亞洲大樓間，期許能發揮拋磚引玉的效果，用溫暖關懷為社會挹注愛與善的能量，呼籲民眾加入捐血行列，一起防疫捐血做公益。

(旺報 )