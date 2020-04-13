國民黨立委洪孟楷今日於立院內政委員會質詢表示，2年前行政院就說要提出「交纏行為防制法草案」，但至今卻還沒下文。內政部長徐國勇回應：「希望在半年內提出。」

洪孟楷指出，既然內政部已經宣示要在半年內提出，那為何所送來的報告還要研議。徐國勇回應，目前已有指示警政署，但擔心司法院會有意見。

洪孟楷說，一般民眾若遇到糾纏行為，還是會先找警察，既然有這樣的需求，那警察又沒有適用法條可以解決，那就該立刻處理這個問題，但內政部提出的報告卻說會造成警政工作的排擠。徐國勇表示，實際上基層員警確實有困難。

洪孟楷指出，新北市家暴案件較去年增加近3成，且恐擔心無薪假增加家人相處時間，而增加家暴案件量，警政署有何因應方案。徐國勇說，未來會和各部會一一合作，希望從家庭教育、社會教育先來著手，因為警方是當衝突發生時才會到第一線，若社工、社福人員可以先消弭衝突，案件就會少。

(中時 )