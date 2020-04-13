近日河北省飯烹協、廣東省餐協、重慶市工商聯餐飲商會和南充市火鍋協會等已相繼發聲，集體呼籲美團和餓了麼降低外賣傭金，兩大大陸外賣平台未來是否會全面降低外賣傭金，正受到大陸萬千消費者與餐飲企業經營者的矚目。廣東省餐協外賣專委會相關負責人表示，如果外賣平台堅持不減擁金，廣東餐飲行業服務行業協會將聯合大陸全省各地餐飲企業、全國各地餐飲協會採取進一步維權行動，並保留訴諸市場監督管理部門、向反壟斷執法部門、起訴等行政和司法手段的權力。

《北京日報》報導，而四川南充市火鍋協會更是一改其他組織只是呼籲的做法，選擇直接舉報了美團，指出美團涉嫌「壟斷經營和不正當競爭」，並要求美團降低外賣傭金。

在北京市海淀區經營了三年拉麵店的孫先生（化名）表示，目前美團向他們收的外送傭金是19％，餓了麼是20％，撇除人力、房租、水電和材料費，現在做外賣只是為了維持運轉。對於外賣平台的高傭金，孫先生深有感觸，他說，3年前兩家平台的傭金不過在15％左右，如今都漲到了2成左右，他們這些小企業本來利潤就低，現在做外送確實收益非常低。

對於目前外賣平台的傭金標準，廣東省餐飲服務行業協會外賣專委會明確提出，希望在疫情期間外賣服務傭金能夠降低5％或以上。

截至目前，美團與餓了麼兩大平台尚未對此給出正面回覆，但兩大平台未來將如何取捨，顯然將持續受到萬千消費者與餐飲企業經營者的矚目。

(旺報 )