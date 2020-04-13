台中市府連續4天強力稽查特種行業，市長盧秀燕13日受訪時強調，對特種行業要求「實名登記」，落實社交距離，還有他縣市學習跟進，昨晚查獲1家按摩業有女陪侍，開罰10萬元，並勒令停業，疫情衝擊各行各業，雖一時的不方便，但部分國家與城市疫情已嚴重到必須封城，防疫人人有責，可換來健康與安全

全台最嚴！中央9日宣布全台酒店、舞廳禁止營業，後再解釋有男女陪侍的營業場所均應停業，台中市政府配合中央政策，四天來每晚都火力全開，稽查特種行業。

盧秀燕今天在視導東海國小二期校舍新建工程受訪時強調，考量特種行業易發生近距離跳舞、喝酒等情況，造成疫情風險，市府從上個月就展開嚴格稽查，這幾天稽查更密集，一連四天臨檢突擊，配合中央政策，要求酒店、舞廳、有男女陪侍的營業場所均應停業。

市府昨夜查獲1家以養生館為名的按摩業，現場有女陪侍，依中央《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》裁罰5萬元以上，100萬元以下，並要求停業；另針對未經許可經營視廳歌唱業，掛羊頭賣狗肉按摩業又經營KTV，市府也依《台中市休閒娛樂服務業管理自治條例》再罰5萬元，並要求業者改正，一共開罰10萬元以上。

盧秀燕說，針對一般KTV，沒有男女陪侍，也既非酒店、舞廳的特種行業，市府也早已要求「實名登記」，並落實社交距離，雖然防疫加嚴加密，造成各行各業及民眾生活不便，但為了防疫需求，請大家務必配合。

她強調，目前台灣民眾還可以自由行動，但部分國家與城市疫情已嚴重到必須封城，防疫人人有責，一時的不方便，能換來健康與安全，市府將持續落實稽查，請民眾一同配合

，讓疫情風險降低。

(中時 )