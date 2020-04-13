因應新冠肺炎，不少民眾希望比照金融海嘯時針對每個民眾發放消費券或現金，對此，政治大學法學院副教授林佳和表示，當年消費券的效果最後檢討時發現成效並不佳，「當年消費券是失敗的」，但並不代表此次也會一樣，每個人發放消費券或現金與「無條件基本收入」類似，「原則上不反對」，如能夠區分受害勞工如以排富為前提等，是可以考慮直接發放給中下層民眾。

台灣勞工陣線今天邀請專家、學者辦理「危機與轉機：就業紓困措施面面觀」。

林佳和會前受訪時表示，許多人在此次浪潮中提及「無條件基本收入」，意謂只要是國民或持有長期居留證等就發給一筆錢，如美國就採取類似的措施，但在緊急狀態後之後是不是要有過度，是不是要有通盤檢討，會在後肺炎時期會是個課題，或許可以靠特種基金，也許是制度性會留下來的。

林佳和提及，在後肺炎時期可能會有大規模的國際情勢變化，如美國與日本近期要求廠商離開中國，台灣衝擊勢必會很大，會先反映在台商，如果台商投資不順，也會有難以預料的影響。

至於是否要比照金融海嘯時發放消費券，林佳和說，「不反對」，當年發放消費券最後影響GDP甚低，「當年消費券是失敗的」，但不代表此次發一定不對，如果能夠細膩的區分不同的受害勞工如排富等，如果能夠以這個為前提直接發現金可以考慮的。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則指出，據ILO（國際勞工組織）預估，全球會有81％勞工、27億餘名勞工受影響，雖然台灣並未如世界許多國家採取「lockdown」（封城），但也影響許多產業，包括交通部、經濟部及勞動部等部會也祭出許多薪資補貼措施，但他建議，應該從現在就準備，未來也應比照如中央流行疫情指揮中心設置盤點相關職缺。

(中時 )