黃明志近來在待在馬來西亞家中防疫，期間創作不少新歌，他上周邊吃麵邊唱Beyond的〈海闊天空〉，預告將推出Rap版的〈海闊天空〉，本來以為他只是單純加入Rap或將歌詞變成說唱方式演釋，怎料他12日推出歌詞版MV，卻發現這首改編比想像中用心得多，不少樂迷聽過後，驚嘆副歌的聲線演繹得跟黃家駒相當神似，唱腔還是咬字都有黃家駒神髓，黃明志賣關子不透露合作歌手是哪位；據悉，對方是一位素人，黃明志私下讚嘆「這聲音簡直黃家駒投胎」。

黃明志表示香港的Beyond樂隊不只代表一個時代，也代表了一種自由的精神思想，他近年來因為唱片宣傳和演唱會到香港幾次，看到現在的香港心中有些感慨，所以把這首Beyond的經典代表作改編成了RAP版。黃明志為此特地飛到了香港找了黃貫中（Paul哥）幫忙，「其實Paul哥在相當久以前就聽過我的作品了，我們也一直都是微信裡的朋友，偶爾會聊天但從未見過面。這次碰面在那裡待了2、3個小時，我讓他聽了這首我改編的［我們的海闊天空］，他聽的時候露出微笑，說他喜歡這樣的改編」。

黃明志解釋為何這首作品以國語演繹而沒有加入粵語的部份：「Paul哥聽完告訴我，這首歌已經很好了，不需要寫成粵語版。有兩個原因，第一，〈海闊天空〉本身已經是粵語版，而且已經深入民心太經典了，寫成粵語一定會被拿來比較，模糊了焦點。第二，華語版能夠讓更多不同籍貫的華人甚至非華人聽懂看懂裡面要表達的東西。所以現在大家聽到的這個版本就跟當初我給Paul哥聽到的是一模一樣的。」最後黃明志透露這首歌其實去年已經做好：「這首歌我本來想在去年八、九月推出，但由於時機敏感，被很多人阻止了，不然一定會被針對或被有心人士利用，一定會有人罵我在藉機炒作。為了讓這首歌保持初衷，於是我們忍到了現在才決定將它推出。」

黃明志 Namewee to Beyond 動態歌詞 Lyrics【我們的海闊天空 Beyond The Edge】@亞洲通才 2020

(中時 )