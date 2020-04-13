加強防疫！阿里山林鐵主題列車暫停開行至6月底 12:202020/04/13 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天公告，主題列車新遊程「初夏．旅夢」將自4月15日至6月30日暫停開行。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林鐵及文資處表示，視疫情狀況，再行公告復駛日期，請民眾持續關注。（摘自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書／張毓翎嘉義傳真） 因應新冠肺炎疫情，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年推出的主題列車新遊程「初夏．旅夢」，將自4月15日至6月30日暫停開行，並視疫情狀況，再行公告復駛日期。 林鐵及文資處表示，因隨車安排導覽解說、在地特色餐食及多元化遊程串聯等特色，主題列車遊程自開行後，廣受遊客好評，不過，為加強防疫工作，阿里山林鐵第2季主題列車「初夏．旅夢」，合計11梯次，將自15日起停開。 林鐵及文資處說，已預購車票者，可依退票辦法辦理全額退費，亦免扣手續費。 (中時 ) #新冠肺炎 #阿里山林鐵 #停駛 #主題列車 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《好好聽》新冠肺炎狂燒4個月 集權管制會主導世界嗎？ 10:552020/04/09 時事 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 「名人大亨」酒店小姐確診新冠肺炎 全台灣挫嘞等 12:532020/04/09 社會 新冠肺炎全球死亡率6％ 台灣0.132％ 陳時中：沒有大意的本錢 14:302020/04/09 生活 新冠肺炎重創社福團體募款銳減3成 頂新和德續辦食公益捐助 18:412020/04/09 生活 上海、襄陽企業或個人可申請新冠肺炎檢測 北京暫未開放 20:012020/04/09 兩岸 義大利多達百名醫生死於新冠肺炎 21:482020/04/09 國際 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 生活熱門新聞 在幹嘛？新加坡總理夫人何晶狂發文原因曝光 - 生活 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 戴過的口罩有多髒？放大照驚見病菌在動 - 生活 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。