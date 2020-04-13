林鐵及文資處表示，視疫情狀況，再行公告復駛日期，請民眾持續關注。（摘自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書／張毓翎嘉義傳真）

因應新冠肺炎疫情，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年推出的主題列車新遊程「初夏．旅夢」，將自4月15日至6月30日暫停開行，並視疫情狀況，再行公告復駛日期。

林鐵及文資處表示，因隨車安排導覽解說、在地特色餐食及多元化遊程串聯等特色，主題列車遊程自開行後，廣受遊客好評，不過，為加強防疫工作，阿里山林鐵第2季主題列車「初夏．旅夢」，合計11梯次，將自15日起停開。

林鐵及文資處說，已預購車票者，可依退票辦法辦理全額退費，亦免扣手續費。

(中時 )