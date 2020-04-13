新加坡總理夫人何晶對台灣援贈口罩一事，在臉書寫下「呃」評論，不以為然的態度，引發台灣網友留言反彈，也有新加坡網友不甘示弱反擊。國民黨立委陳以信今(13)日對此表示，事出必有因，實在不宜先責怪人家，外交部與駐外館處應先行了解，外館更應該積極澄清誤會，以免損及台星友好關係。

陳以信說，政府宣布捐助之前，有沒有先問過新加坡？如果沒有，那就會非常失禮，也不合外交慣例。如果有問過，人家還這樣說，那可能就是因為生產線的事心有不滿，外館更應該積極澄清誤會，以免損及台星友好關係。

陳以信表示，目前兩波口罩援外一共1600萬片，朝野立委都一再呼籲政府將口罩統計透明化，明確告知國人口罩每日產量、流量、與存量，這只是政府最起碼該做的事情，為何到現在還是躲躲藏藏？尤其蘇貞昌貴為行政院長，連這種小數據都不敢公開，請問還有誰的官比行政院長還大？他質疑，背後是不是蔡總統不願意公開口罩統計？

陳以信認為，畢竟目前國人還沒達到每日一片的基本需求，海外200萬台灣人，總需求可能高達2、3000萬片，但僑委會才拿到5萬片，其他都要靠台灣親友的quota（配額）才能寄，而現在貨運又停飛，要寄很貴的DHL才行。他呼籲，政府很慷慨捐國外之前，有責任先把口罩統計公開，先對國人釋疑才能獲得更大支持！

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)