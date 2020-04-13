台灣新冠肺炎確診民眾近日僅個位數，台北市長柯文哲13日表示，這是一個「地球村」的概念，當其他國家還沒有解決，就不要幻想沒事，台灣目前為止還不錯，是因為有2003年SARS經驗，在挫折後能夠有效改進。

國際扶輪社3523地區今捐贈3000件防護衣給北市立聯合醫院，柯文哲致詞時指出，疫情還在繼續，第一線醫護人員相當辛苦，非常謝謝國際扶輪社捐贈防護衣，這場疫情要打贏，他認為公私協力、中央與地方合作是絕對必須的，非常謝謝民間團體，不管是提供防疫包或防護衣都很踴躍捐助。

柯文哲透露，每天都會被問到疫情還要多久，他說，這是一個「地球村」概念，當其他國家還沒有解決，就不要幻想沒事，其他國家還在蔓延，不過，台灣到現在為止還不錯，主要是我們自動自發，像聚會時採「梅花座」、戴口罩，就算有人感染要傳播也不容易。

他指出，防疫除了仰賴國民素質和醫療體系，更重要的是2003年SARS經驗，所以一直告訴小朋友遇到挫折不要當作是不好的，為什麼其他國家這次遇到新冠肺炎一敗塗地？因為SARS沒有被操到。

柯說，他擔任小醫生時，病房護理師不太戴口罩，SARS後就都會戴，好幾次有院內感染但都沒散開，其實醫學中心都有院內感染，可是沒散開就是因為有戴口罩，日本就發生有醫院有幾十個、百個感染，他強調，挫折不是壞事，重點是在每次挫折後能夠有效改進，有上次SARS經驗，造成台灣抵抗力強非常多。

(中時 )