新冠肺炎持續升溫，不過至法院辦理業務人次幾未減少，新北地院決定設置「臨時為民服務中心」，供民眾在院外做諮詢、遞狀，13日舉辦啟用典禮。新北地方法院長陳賢慧表示，以往每日約有300人擠在一樓服務處，現在新的「臨時為民服務中心」啟用後，成功分流，大幅減少群聚感染風險，服務效率也提升。

新北地方法院平均每日有300位民眾至此辦理法務事項，但等待時間長，舊有的服務中心僅有十幾坪，常導致大量人群擠在小小空間內，院方擔心有群聚感染可能，於近日興建「臨時為民服務中心」。

新的服務中心共有21坪，服務項目包含快速遞狀區、法律諮詢區、閱券區，民眾可在此先做初步法律諮詢、遞狀，再至一樓服務處繳費即可完成所有作業。

陳賢慧表示，其實法院有推出視訊諮詢，但大部分民眾仍喜歡面對面處理法律事務，因此院方現在將文書處理工作擺在第一線，成功分流人潮，效率更大幅提升。

(中時 )