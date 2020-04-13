《國際經濟》防中資趁機收購 歐盟呼籲成員國入股企業 12:162020/04/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）接受《金融時報》訪問時表示，成員國應該收購企業股份，以對抗中國併購的威脅。 歐盟正在擬定計畫，在新冠肺炎疫情期間保護成員國的企業。維斯塔格表示，因疫情陷入困境的企業確實面臨著被收購的風險，我們必須非常嚴實地應對。 她表示，如果企業提供股份，如果他們想要防止此類收購，必要時，成員國政府入股企業就不成問題。 (時報資訊) #成員國 #收購 #歐盟 #維斯塔格 #入股 也許您會感興趣 推薦閱讀 農委會掛保證 維持魚價平穩 04:102020/04/09 地方新聞 陸傳放寬外國壽險業收購規定 15:532020/04/09 財經 攜程傳洽談收購神州租車 22:112020/04/09 財經 歐盟反傾銷稅生效 燁聯、唐榮：影響不大 04:102020/04/10 證券．權證 歐盟拒新冠債券 義嗆同歸於盡 04:102020/04/10 國際大事 《金融》開發金併購中壽進度 金管會逐季緊盯 08:352020/04/10 財經 歐盟達共識 將推5,400億歐元緊急紓困方案 19:462020/04/10 財經 台灣口罩抵達盧森堡！歐盟公開高度讚賞 我國旗罕見登官網 22:022020/04/10 國際 索尼斥資4億美元 入股B站 04:092020/04/11 全球財經 歐盟拒發債券 通過17.6兆紓困計畫 04:102020/04/11 國際大事 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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