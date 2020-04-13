歐洲競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）接受《金融時報》訪問時表示，成員國應該收購企業股份，以對抗中國併購的威脅。

歐盟正在擬定計畫，在新冠肺炎疫情期間保護成員國的企業。維斯塔格表示，因疫情陷入困境的企業確實面臨著被收購的風險，我們必須非常嚴實地應對。

她表示，如果企業提供股份，如果他們想要防止此類收購，必要時，成員國政府入股企業就不成問題。

(時報資訊)