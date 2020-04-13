台泥(1101)首季營收年減13%、季減38%，目前在大陸水泥發貨量已恢復至產能的90%以上，不過，廣東及廣西庫容比仍較去年同期高出10個百分點，水泥價格仍然有壓。台泥在電力事業及台灣水泥業務今年獲利看好，但受到大陸水泥業務獲利面臨壓力的情形下，法人認為，台泥今年全年度獲利恐將面臨年衰退的窘境。

大陸首季因新冠肺炎疫情進行封城，水泥出貨量下滑，還好淡季仍有執行錯峰生產，水泥均價還算穩定。目前台泥大陸水泥事業已恢復正常運作，出貨量有機會和去年同期差不多，不過，據數字水泥網資料，廣東和廣西4月初水泥庫容比從3月的高峰略下滑至70-75%，但仍較一年前的水位高出10個百分點。法人認為，庫存將繼續面臨去化壓力，台泥今年第2季營收恐將還是會呈現年減的局面，全年度獲利恐將面臨年衰退的窘境。

長期來看，大陸當局救經濟大推基建，施工年限長，有利水泥市場的長期需求，並已在2019年10月取消低標水泥，推升長期熟料用量，持續拉高水泥產業集中度，水泥大廠價格掌控力增強，另外大陸煤改氣及全球環保趨勢，煤價長期看跌，將有利推升水泥大廠的長期獲利。

(時報資訊)