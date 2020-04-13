受到新冠肺炎疫情延燒降低鋼市需求，大陸寶鋼連續第二個月調降內銷盤價，預料也對中鋼(2002)6月內銷盤價造成續降的壓力，第二季鋼市仍望春風。

大陸寶鋼上周剛開出的內銷盤價續跌，大宗底材熱軋每噸跌100人民幣，冷軋也跌150人民幣；另一家大廠鞍鋼盤價同步開低，熱軋每噸降150人民幣，冷軋也跌200人民幣。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響車市等需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼(2002)也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價調為開低，大宗底材熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。

受到大陸寶鋼連續第二個月調降內銷盤價，預料也對中鋼6月內銷盤價造成續降的壓力，中鋼集團中鴻(2014)4月盤價也同步開低，預料5月盤價仍有調降的壓力。

新冠肺炎疫情持續延燒令亞洲鋼價以及中鋼5月內銷盤價轉跌，中鴻(2014)跟進降價，4月內銷盤價轉跌，熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元，為連續三個月開高後反轉開跌。中鴻4月內銷盤價開低，熱軋、冷軋及鍍鋅產品每公噸均降300元；5月的外銷價也轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。

中鋼上月下旬召開5月內銷鋼品盤價會議，5月內銷鋼品開低盤，其中，熱軋鋼板降價300元，熱軋軋延料每公噸降300元，熱軋一般料(含API)亦降300元，冷軋一般料調降300元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸調降300元。僅電磁鋼捲維持平盤。

中鋼自今年起改為月盤及季盤雙軌並行；開月盤的產品4月全數調升，5月反轉開低；開季盤之產品包括鋼板(除船用鋼板)，棒線，電鍍鋅鋼捲，熱浸鍍鋅鋼捲等均漲，每公噸漲300至600元不等。

(時報資訊)