在即將邁入財報密集發布期之前，投資人擔心新冠肺炎疫情對企業業績造成衝擊，周一日經225指數早盤收跌0.76%，為19,349.74點。

東證一部指數跌0.50%，為1422.92點，受國外的復活節假期影響，早盤成交值為7430億日圓，僅約正常值的一半。

石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）敲定歷來規模最大減產協議，受原油價格上漲帶動，石油股逆勢走高，日本最大油氣公司Inpex漲3%，日本石油勘探公司（JAPEX）漲2.2%。

(時報資訊)