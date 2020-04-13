《日股》憂財報染疫 日經指數早盤跌0.76％ 12:162020/04/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在即將邁入財報密集發布期之前，投資人擔心新冠肺炎疫情對企業業績造成衝擊，周一日經225指數早盤收跌0.76%，為19,349.74點。 東證一部指數跌0.50%，為1422.92點，受國外的復活節假期影響，早盤成交值為7430億日圓，僅約正常值的一半。 石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）敲定歷來規模最大減產協議，受原油價格上漲帶動，石油股逆勢走高，日本最大油氣公司Inpex漲3%，日本石油勘探公司（JAPEX）漲2.2%。 (時報資訊) #指數 #早盤 #日股 #染疫 #日經指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣櫻花3月營收讚 早盤股價漲逾1.5％ 10:212020/04/09 財經 《日股》憂企業獲利染疫 日經指數早盤跌0.44％ 12:332020/04/09 財經 《大陸股市》大金融股衝高 滬指早盤漲7.9點 13:072020/04/09 財經 酒店公關染疫 陳時中：不排除公布足跡 14:362020/04/09 生活 《國際產業》汽車銷售染疫 日經：日產已向銀行申貸46億美元 14:492020/04/09 財經 酒店公關染疫 陳時中：不排除公布足跡 14:502020/04/09 生活 《日股》憂疫情打擊企業獲利 日股量縮收跌 16:142020/04/09 財經 《日股》獲利了結 日股走跌 12:162020/04/10 財經 《日股》銀行股領軍 日股反彈收高 16:142020/04/10 財經 《台北股市》盤中焦點股：台耀、明泰、閎暉、熱映、台橡、超眾、網家 10:012020/04/13 財經 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世 享年44歲 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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