台中市政府為提前因應學校可能受疫情影響大規模停課，教育局超前部署建置「線上學習資源中心」，針對各學習階段、科目、版本，嚴選超過2800筆學習資源，搭配「學習資源檢索」功能協助學生在家自主學習。教育局長楊振昇強調，藉此讓學習無縫接軌不中斷，即便面對險峻疫情，學生課業及心理也能得到照顧。

教育局訂定學生居家學習上網設備借用注意事項，全面調查全市各級學校家中無平板或桌上型電腦設備的學生數，經統計為1萬6100人，盤點各級學校擁有平板電腦數量為1萬1989台；針對差額教育局立即動支經費購置3300台備用，其餘各界愛心捐贈，可補足所需要的平板電腦。

教師部分，教育局已陸續辦理至少25場次線上教學資源應用及視訊直播教學增能研習，培訓至少750位種子教師，教師透過平台可為學生快速量身訂定個別化課業輔導計畫，學生也能線上學習維持進度。

教育部已函文各級學校不應使用「Zoom」等具資通安全疑慮的產品召開遠端視訊會議或教學，市府已提醒各校不應使用「Zoom」，並辦理研習時協助教師運用Google Meet、Adobe Connect、Microsoft Teams等與各式數位教材、平台進行多元搭配實施教學，並提醒運用任何直播軟體線上教學皆應留意資安防護。

市議員關心教育部配發免費無線SIM卡數量是否足夠，及線上教學資源中心網站流量問題。教育局表示，教育部已配發台中市共2200張SIM卡，提供經濟弱勢，且家中無網路的學生線上學習使用，經統計台中目前SIM卡約不足600片，市府將盡速向電信公司申購補足。

針對非經濟弱勢，且家中無網路的學生，若有線上學習需求，將結合各大電信公司「停課不停學」優惠方案，協助停課學生持停課證明，向電信商門市申請，保障學生受教權益。

教育局強調，台中市線上教學資源中心網站為入口網站性質，提供「學習資源檢索」功能，協助學生線上學習，並讓教師快速擷取優質學習資源，產製課業輔導計畫，相關學習資源將連結至各大學習網站；包括因材網、學習吧、均一平台等，無同一時間大量使用人次停留同一網站的疑慮。

(中時 )