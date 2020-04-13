嘉邑城隍廟11日才送出1000分註生娘娘加持的兒童口罩套，現落實要求信眾入廟需戴口罩。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

九華山地藏庵櫃台設置透明隔板，讓民眾與服務人員可以更安心。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情變化大，嘉義市3大指標廟宇嘉邑城隍廟、九華山地藏庵和文財殿，除加強本身消毒作業，即日起要求信眾進廟一定要戴口罩，城隍廟為徹底落實防疫，表明只要信眾未戴口罩就不給進，九華山則以勸導為主，但信眾如有特殊狀況又非得進廟，就會送上口罩讓信眾應急。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君說，疫情期間，感受到信眾的擔憂與壓力，所以地藏庵已透過明顯公告，呼籲信眾進廟參拜必須戴口罩，若有發燒建議回家休息。此外，廟方也在參拜路線進出口準備酒精，櫃台也設置透明隔板，讓民眾與服務人員可以更安心。

城隍廟11日才送出1000分註生娘娘加持的兒童口罩套，廟方也提高防疫作為，要求民眾戴口罩、保持社交距離，總幹事葛永樂甚至說，為落實防疫，未戴口罩者就不給入廟參拜，請大家務必配合。

嘉義市文財殿也透過LED跑馬燈，呼籲信眾進廟參拜戴口罩，文財殿總幹事林天河表示，原本5月底要辦「嘉義縣市國中小學財神盃音樂暨技藝競賽」，因這項比賽每年都有超過千位國中小學生參加，是老師與學生們展現成果的最佳舞台，但今年防疫優先，已提前取消。

嘉義市政府民政處表示，城隍廟、地藏庵、文財殿等寺廟是嘉義市指標信仰中心，在疫情緊張的時刻更是出錢出力，現在3大廟配合呼籲信眾戴口罩入廟、勤消毒、依照動線與保持社教距離，相信在他們的帶動下，其他寺廟也會加入防疫行動。

(中時 )