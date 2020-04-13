竹北市十興里內的伍福宮，是當地宗教信仰中心，廟方對弱勢學童頒發獎助學金，並捐助弱勢團體及清寒家庭，12日20週年慶時，主委彭吉台等委員號召自由樂捐得款260萬元，購買1輛救護車和1批救護器材裝備，贈給縣消防局強化救災和緊急救護能量。

縣消防局長孫福佑受贈時表示，竹北市31個里到109年1月最新統計，總人口數計19萬4941人，人口將近20萬人，感謝伍福宮捐贈救護車和救災器材，強化第一大隊竹北分隊的救災和救護能量，日後縣長楊文科也將在高鐵地區增設消防據點，讓竹北市民更安全及安心。

彭吉台及前縣長林光華表示，20年前在地人集合當年縣治第一期徵收地內的5位土地公，聯合建廟聯合辦公，故名「伍福宮」。

彭吉台表示，廟方以實際行動支持緊急救護工作，希望捐贈救護車能幫助更多需要緊急救護的患者，期許在五位福德爺爺護佑下的救護車，能挽救更多寶貴生命。

(中時 )