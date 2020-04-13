駭客集團陳姓男子在2019年4月至10月間，涉嫌先後傳送訊息向4家遊戲公司，恫嚇交付金錢，否則要發動攻擊癱瘓網站，4家公司均未予理會，陳男及所屬的駭客集團即陸續展開DDoS攻擊，導致玩家無法連線或網路延遲，經檢警查獲。台中地檢署依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

25歲陳男自2018年4月底起以臉書暱稱「Accn Kasper（亞亞）」、「豪神188403」等名義或自稱是「ACCN」，傳送訊息給4家公司的臉書粉絲專頁或平台線上客服系統，涉嫌恫嚇要對遊戲服務進行流量壓力測試，要求先支付3萬元、日後每月1萬元不等的金錢，並提供大陸虛擬帳戶求匯款，否則就要展開網路攻擊行動，癱瘓遊戲。

4家遊戲公司都不予理會未支付金錢，陳男、綽號「Jeff」及所屬駭客集團涉嫌先後多次發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS攻擊），利用大量電腦有組織地攻擊目標網站，大量網際網路用戶同時向網站伺服器發出請求，使網站癱瘓，干擾遊戲公司的伺服器主機，造成網站系統阻塞，導致玩家要進入遊戲要花更久的時間，甚至無法連線。

警方循線在2020年1月間查獲，現場數位蒐證發現，陳男加入多個駭客群組討論攻擊技術，在群組的對話證實他有DDoS攻擊技術，並曾與「Jeff」攻擊過其他網站；且主機運行程式「Mobaxterm」是供使用者遠端連線伺服器，並以指令方式操作多台伺服器實施DDoS攻擊。

案經台中地檢署檢察官指揮警方查獲，依恐嚇取財未遂等罪起訴陳男。

﹟網路駭客集團

﹟分散式阻斷服務攻擊（DDoS攻擊）

(中時 )