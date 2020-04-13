華航改名？交通部政務次長黃玉霖：歡迎大家討論 14:122020/04/13 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航英文名稱「China AirLines」被誤以為是中國的航空公司，是否應改名再次引發討論；交通部政務次長黃玉霖（左）13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部政務次長黃玉霖13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。（陳信翰攝） 交通部政務次長黃玉霖13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。（陳信翰攝） 華航英文名稱「China AirLines」被誤以為是中國的航空公司，是否應改名再次引發討論。 交通部政務次長黃玉霖，13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。 (中時 ) #交通部 #討論 #政務 #次長 #華航 #黃玉霖 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部紓困座談 旅館公會提7訴求 04:102020/04/09 地方新聞 小貨車恐無法上雪隧五楊 重創25萬車主生計 18:522020/04/09 生活 交通部有前提紓困 貨運業憂紓困未到先倒光 21:382020/04/09 財經 觀光旅遊紓困貸款額度 政院加碼百億 04:092020/04/10 財經要聞 啟動紓困2.0 500億貸款助航空業 04:102020/04/11 產業特刊 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 12:462020/04/11 生活 綠委建議華航英文名拿掉「China」 民眾黨立委：現階段應先凝聚共識 13:522020/04/11 政治 進郵局不戴口罩 最多罰1.5萬 04:102020/04/12 生活新聞 防疫期搶到培訓再領2萬補助？交通部：有限制 09:262020/04/13 生活 4萬人連署華航改名 交通部：持開放態度 10:022020/04/13 生活 政治熱門新聞 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 韓執政後高雄竟出現這一幕 網友驚喊：好誇張！ - 政治 罷韓會成功嗎？韓反制後網友投票結果居然... - 政治 陳揮文為何不演了？曝罷韓結局太嚇人..網友驚呼！ - 政治 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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