交通部政務次長黃玉霖13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。（陳信翰攝）

交通部政務次長黃玉霖13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。（陳信翰攝）

華航英文名稱「China AirLines」被誤以為是中國的航空公司，是否應改名再次引發討論。

交通部政務次長黃玉霖，13日出席立法院交通委員會前受訪表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。

(中時 )