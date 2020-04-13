台北W飯店攜手英國居家生活精品品牌Wedgwood年度合作推出第2季下午茶「AFFAIR IN YEN艷遇英倫」，特製8款經典英式糕點及６款特色調飲，並搭配Ｗedgwood「艾瑞思Arris」系列中碳黑以及白兩大色系的骨瓷盤打造大器摩登感，而其大膽俐落的金色線條，更增添時尚感。即日起至７月５日止，全新下午茶每套1800元+10%起。

圖為全新「AFFAIR IN YEN艷遇．英倫」下午茶組。(台北Ｗ飯店提供)

「AFFAIR IN YEN艷遇英倫」以英式下午茶為發想主軸，特別選用Wedgwood跳脫傳統風格、融和純熟工藝與前衛設計的「艾瑞思Arris」系列，幾何造型瓷盤以金色流線線條勾勒出英倫專屬的摩登風尚，搭配經典三層下午茶架，完整呈現英式下午茶的概念。除了８款標準英式茶點品項外，紫艷酒吧也設計出「葛雷太太的英倫假期」、「文豪語錄」、「女王的後花園」等６款風味獨具的英式主題調飲，視覺與味覺上充滿英倫風。

台北Ｗ飯店英式司康搭自製草莓果醬、鮮奶油。(台北Ｗ飯店提供)

主廚將AFFAIR IN YEN艷遇英倫下午茶遵循英式下午茶標配，建議使用順序由底層至頂層，最底層是「海鮮起司鹹派」、「迷你愛爾蘭黑啤酒牛小排漢堡」以及「燻鮭魚奶油起司三明治」3款鹹食；中間則是經典品項「司康」以及「焦糖卡士達千層酥」；而在層架最頂層有「杏桃馬卡龍」、「檸檬慕斯蛋糕」以及「伯爵巧克力蛋糕」3款甜食。即日起至7月5日止，享用下午茶同時在IG上標註「@wtaipei」、「#affairinyen」與「#wedgwood」將有機會獲得Vera Wang聯名精品「愛之結繩香檳對杯組」（市價3000元）。

(中時 )