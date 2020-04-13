新竹縣府日前成立「新竹縣公共圖書館發展委員會」，縣長楊文科拍板定案「公共圖書館發展政策」和「閱讀政策白皮書」，首度亮相公共圖書館標誌系統和館員制服，為正在興建的新竹縣立總圖書館逐步推動總館分館體系，擘畫全新閱讀的推廣藍圖。

新竹縣108年度閱讀風貌及全民閱讀力，榮獲教育部評比為績優城市，楊文科期許文化局扮演領頭羊，透過多元策略與發展方案，以縣立圖書館為中心圖書館，與鄉鎮市共組公共圖書館總館與分館推動模式，協力合作營運機制，逐步建構新竹縣閱讀地圖。

文化局長田昭容表示，經會議確定新竹縣公共圖書館未來努力的方向及組織調整原則，109年度發展重點將參酌與會者意見，藉由向中央爭取經費、辦理年度活動及總分館閱讀政策三方面進行推動。

此外，縣長楊文科拍板定案的閱讀政策白皮書，將以「書香新竹縣」為願景，逐步改善公共圖書館閱讀空間及環境，以分齡分眾推廣全民閱讀，充實新竹縣閱讀資源。

文化局總圖書館將扮演全縣圖書館事業發展的協調指導中心，協助鄉鎮市分館進行閱讀推廣、閱讀設備輔導及館員專業培訓，以「大館拉小館」打造14座特色分館，同時支援各級學校教學，提供社區居民就近閱讀的知識寶庫。

(中時 )