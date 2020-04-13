帝圖(6650)3月推出「帝圖Online Bid」線上專場拍賣，在新冠疫情下提前布局數位服務，將客戶名單導流至線上平台挹注營收，3月27日結束的第14期網路拍賣參與線上投標人數逾150人創新高。未來公司將持續擴大線上拍賣與電商藝術品銷售線上線下整合，在疫情延燒可能改變消費習慣時，透過耕耘品牌知名度及客戶名單，將客戶導流至線上平台，發揮虛實整合經營模式優勢。

帝圖3月營收226.5萬元，較去年同期增加不少，累計前3季營收0.35億元，年增49.1％，今年第1季累計佣金收入0.35億元，年增53.49％，主因為今年1月迎春拍賣會為歷年上拍落槌金額表現最佳的拍賣場次，「郎世寧照盆孩兒圖」突破1億元，帶動該場拍賣佣金收入0.33億元為歷次最高。3月因線上拍賣反映不差，挹注部分佣金收入。

目前新冠疫情衝擊全球產業，線上通路重要性浮現，帝圖經營方針以虛實整合經營模式為競爭利基，投入專業網路IT競拍服務以及「帝圖Online Bid」線上專拍平台、線上競拍平台，以及線上電子商務。公司旗下非池中線上藝廊(藝術家C2C電商平台)、非池中藝術網(畫廊B2B2C電商平台)，因應疫情的變化催生出更多藝文單位數位行銷、線上展覽需求，接獲許多廣告、製播藝術節目等業務收入，流量、業績同步成長，第1季累計勞務收入相較去年同期成長121.94％。

今年全球面對肺炎疫情變數，帝圖藝術拍賣將在相關徵件策略與線上布局做好因應。徵件策略當中，台灣有大陸書畫與近現代書畫類品項生貨優勢，對海外藏家仍具吸引力，這也是帝圖持續在書畫成交總金額屢締造新猷的利基。香港政經局勢動盪、美中貿易戰與台商資金回流大環境下帶來藝術品轉單效應，有機會徵集來自國際市場日本、歐美、大陸的華人藝術品。今年以來拍賣成績亮眼，未來展望來看，郎世寧《照盆孩兒圖》為台灣首次上拍古代書畫創下難得精彩佳績，該作品見到台灣與國際藏家互相競標帶動叫價效應，因此在收藏家肯定帝圖拍品質感之際，未來成長一大關鍵應為持續吸引新進場買方，將帝圖書畫品牌效益與突出的徵件能力反映於交易活躍度。

(時報資訊)