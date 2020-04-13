明泰(3380)3月營收雙增，年增幅度更高達87.71%，今股價反映營收利多，盤中一度攻上漲停，站上20元大關，現階段股價站穩五日、月線以及季線之上。

明泰3月營收22.91億元，月增加119.13%、年增加87.71%；累計前3月營收49.8億元，年增加54.88%。

明泰最主力商品為Switch(交換器)，目前整體產品線完整，以市場概況來說，資料中心仍是高階Switch的主要出海口，也是明泰今年營運重心，後續隨著企業資料中心與雲端運算中心持續建置，市場對Switch的需求持續提升，而隨著數據傳輸量快速提升，企業用產品持續升級，而雲端運算中心對於100G產品已是主要建置規格，400G產品也逐步出貨，但預計貢獻時點最快也要落於2020年底，而未來在5G結合邊緣運算(MEC)發展趨勢下，更有利於明泰市場發展。

在新冠肺炎疫情延燒下，目前緩時點尚不明確，但明泰客戶目前皆未出現下修訂單，且在疫情關係下，居家辦公、遠端教學等比重快速攀升，也將帶動一波升級需求，明泰也可望受惠。

至於無線寬頻產品部分，明泰今年看好在WiFi-6滲透率持續提升，相關終端CPE產品需求也將提升；另外，多媒體產品在IP Cam持續耕耘保全客戶與SI下，2019年成效明顯提升，2020年有望持續向上。

明泰耕耘車用雷達領域多年，自去年起陸續看到成效，目前防撞雷達出貨以24G為主，且2019年成效已明顯提升，今年將進一步向上，而77G也開始小量出貨，此外，產品線也拓展至智慧城市等，雖占比仍較低，但成長性將優於其餘產品。

(時報資訊)