老翁赤腳流血遍尋住處，警助送返家。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市觀音區一名80歲陳姓老翁，12日下午獨自出門散步，途中卻不慎迷路四處徘徊，巡邏員警見狀上前關心，發現老翁沒穿鞋子，且左腳已受傷流血，便立即載老翁返回派出所並通知救護人員前來包紮，經員警一番查詢後得知老翁住處，將他平安護送返家。

大園警分局新坡派出所警員王軒宸、楊逸祥，12日下午巡邏行經觀音區新生路時，看見一名老翁打赤腳走在路旁，身體左右搖晃，眼神不知所措。員警上前關心發現老翁左腳流血，詢問後得知老翁有眼疾視力不佳，行走時不慎跌落水溝，導致腳被尖石劃傷，員警擔心老翁的安全，便先帶他回派出所並通知救護人員前來包紮。

由於老翁不記得自己的住處，雖能講出名字，卻不知道怎麼寫，員警只能以同音字排列組合，利用戶役政系統比對上百筆資料，總算查出老翁的住處。員警見老翁已疲憊不堪，急著想要回家，便決定與其家屬聯繫後，先將他護送返家。

老翁兒子接到員警電話後相當驚訝，立刻趕回家中，老翁兒子表示，父親年事已高記憶力減退，加上有眼疾且行動不便，已再三叮嚀他出門前要先告知，但父親都說不想打擾家人，還是常常偷跑出去，所幸這次有員警及時發現，才沒發生其他意外，非常感謝警方的熱心協助。

(中時 )