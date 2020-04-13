昨天公布的確診患者中，本土案例386本身有過敏鼻塞流鼻水問題，與案195同住被列為居家隔離對象，然而他解隔離後才被召回確診，使不少有過敏的民眾擔心，自己是不是也染疫卻不自知？林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉呼籲不用恐慌，過敏與染新冠肺炎有2點不同：前者固定發生在早晚、常伴隨著眼鼻搔癢症狀。

指揮中心發言人莊人祥表示，案195在3月19日回台時沒有症狀，到21日才住院，而兩人在19日有聊天吃飯2小時沒戴口罩，推測可能在那時感染。結果案386卻拖到4月12日確診，長達25天空白期，就是被過敏擾亂診斷，直到回溯擴大採驗才抓出，是台灣目前染疫到確診間隔最久的個案。

由於台灣過敏民眾很多，葉國偉醫師接受《聯合新聞網》採訪指出，鼻子過敏的症狀與感冒類似，但常會伴隨鼻子癢、眼睛癢，發作時間固定在早晚，所以過敏族群不用太恐慌。專家諮詢小組召集人張上淳也說，如果曾與居家檢疫者或確診個案接觸，又有過敏症狀，才要懷疑是否染疫。

(中時電子報)