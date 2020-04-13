新冠肺炎肆虐全球，各地因患者不斷湧入醫院，造成醫療體系無法負荷，導致許多悲劇發生。急診科醫師吳昌騰引述一則「亞裔男孩發燒，卻因不符合入院資格」案例感嘆，「身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」

吳昌騰在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》寫道，目前美國新冠肺炎確診的人數超過56萬，死亡人數超過2.2萬，可以說，現在的美國正面臨醫療資源極大的壓力，而美國弱勢的人民也面臨著極大考驗。

吳昌騰指出，在美國，一個17歲的亞裔男孩，因為呼吸困難、高燒不止被家人送到了醫院的急診室急救，但急診室檢傷人員在問過他的基本情況後，直接將他拒之門外，因為醫院在審查了男孩的醫療保險後，發現男孩「不符合入院資格」；了解後發現，這個男孩的父親只是一名Uber司機，收入微薄，根本沒有錢給孩子買符合條件的昂貴保險。

台灣人排隊買口罩。示意圖與本案無關。（圖／李明軒攝）

吳昌騰感嘆，「在台灣，你能想像一個正在死亡線上垂死掙扎的孩子，來到了可以救他的醫院，因保險卻被拒絕的場景嗎？沒有辦法，男孩的家長只能懷著悲痛的心情把他轉到別的醫院，然而就在轉院的過程中，男孩心臟驟停，不幸去世了，經過檢測，發現男童是感染新冠病毒而引起的呼吸困難。」

在美國就醫，無論是救護車、拍X光片，還是醫生看診，都是昂貴的費用，林林總總加起來，不是一筆小數目，而很多窮人沒有醫療保險，根本承擔不起；吳昌騰表示，「所以有人說，新冠疫情正在逼死美國弱勢的人民。」

話鋒一轉，吳昌騰談起印度。他指出，印度貧困人口高達8億，因此有印度醫生公開訴說印度人民的現狀，「能保持社交距離，都是一種特權，說明你的家裡有足夠大空間可以實行隔離；能洗手也是一種特權，說明你的家裡有乾淨的自來水；有乾洗手液也是特權，說明你有錢買得起洗手液；絕大多數的印度人，連自我保護的資格都沒有。」

看完國外的種種例子，吳昌騰大嘆，「所以說，身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」希望大家能夠一起度過疫情。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)